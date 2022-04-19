بوليانسكي: لا أرى آفاقا لأي اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه لا يرى آفاقا لأي اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.

وقال بوليانسكي في حديث للإعلامي فلاديمير سولوفيوف: “قدمت الأمم المتحدة اقتراحا من أجل عقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا لبحث القضايا الإنسانية من قبل، يريدون إيجاد صيغة مناسبة للتسوية وتقريب مواقف الطرفين”.

وأضاف: “من المحتمل أن تكون صيغة التسوية ممكنة إذا كانت هناك آفاق لأي اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما لا أراه شخصيا، خاصة في الوضع الحالي”.

لفت بوليانسكي الانتباه إلى أن الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية بالشؤون الإنسانية التي تعمل على مدار الساعة في وزارة الدفاع في روسيا يعرفون كل المبادرات لفتح ممرات إنسانية، وهم يعرفون متى لم يتم فتحها بسبب الجانب الأوكراني، على الرغم من أن الجانب الروسي كان مستعدا لذلك دائما. ولديهم جميع المعلومات حول هذا.

وتابع: “تحاول الأمم المتحدة “بطريقتها النموذجية، التستر على الخطوات غير البناءة للجانب الأوكراني وتقديم كل شيء بطريقة تجعل أوكرانيا جاهزة وتسعى لفتح ممرات إنسانية، لكن الواقع ليس كذلك”.

وأضاف: “ليس من الواضح ما هو التعاون الثلاثي الذي يمكن أن يكون في مثل هذا الوضع دون التزام أوكرانيا بالقضايا الإنسانية”.

المصدر: وكالات