العاروري خلال حفل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: حزب الله والمقاومة اللبنانية والجمهورية الإيرانية يقفون معنا في خندق المقاومة ولا يتأخرون خطوة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 19:00

العاروري خلال حفل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: حزب الله والمقاومة اللبنانية والجمهورية الإيرانية يقفون معنا في خندق المقاومة ولا يتأخرون خطوة واحدة

منذ 33 mins 18 April، 2022
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