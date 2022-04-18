العاروري خلال حفل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: حزب الله والمقاومة اللبنانية والجمهورية الإيرانية يقفون معنا في خندق المقاومة ولا يتأخرون خطوة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 19:00
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عشرات المستوطنين الصهاينة يعاودون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسائل اعلام فلسطينية: قرابة 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في اليوم الثاني من ما يسمى بـ "عيد الفصح العبري"
اندلاع المواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المسجد الأقصى واعتدائها على النساء في صحن قبة الصخرة
النخالة: ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا والتهديدات بوقف التسهيلات عن غزة لن يجعلنا نصمت عما يجري
الأسرى الإداريون يقاطعون لليوم 108 محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي ولايتي يتصل برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
هنية: إيران تمثل إسنادا استراتيجيا للشعب والمقاومة وسندافع عن الأقصى وسنواجه مخططات الصهاينة
مستشار الإمام الخامنئي علي ولايتي يتصل بالأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة
ولايتي للنخالة: تحيات الإمام الخامنئي للمجاهدين وسماحته والقيادات الايرانية يتابعون دفاع الشعب الفلسطيني عن الأقصى
فصائل المقاومة تحيي يوم الأسير الفلسطيني في بيروت
القيادي في حماس زهر جبارين: لا تراجع أو تنزال عن قضية الأسرى والعمل للإفراج عنهم
القيادي في حركة الجهاد محمد الهندي: أسرى نفق الحرية وجهوا ضربة قوية لأمن العدو
الشيخ نعيم قاسم: الفلسطينيون ليسوا وحدهم بالميدان ولا نأمل شيئا من أنظمة التطبيع
الشيخ نعيم قاسم: الشعب الفلسطيني لائق بالمقاومة والإنتصار وسواعد المقاومين هي التي تحل قضية فلسطين
الشيخ علي دعموش: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأميركي والأدوات هي مجرد واجهة
المفتي قبلان: قيام راسموس بالودان بحرق القرآن بحراسة الشرطة السويدية هو إرهاب سلطة بعنق الحكومة السويدية
محمد عبد السلام: تحالف العدوان خرق الهدنة عسكريا بشن طيرانه التجسسي 9 غارات وزحف مرتزقته في مأرب 3 مرات
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في يوم الجيش: رسالتنا للصهاينة هي أن يعلموا بأنَّ استخباراتنا تتابع كافة تحركاتهم
في يوم الجيش الإيراني: لأول مرة عرض الطائرة المسيرة الاستراتيجية "كمان 22"
لليوم الرابع على التوالي احتجاجات في السويد على حرق نسخة من القرآن الكريم
الخارجية الإيرانية: نحمل الحكومة السويدية مسؤولية إهانة القرآن الكريم وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الأعمال
الكرملين: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات
بوتين: العقوبات أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب
بوتين: علينا أن نكون حذرين من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد
الادعاء الفرنسي يبحث في اتهام المرشحة للرئاسة لوبان باختلاس أموال عامة أوروبية
لبنان: تتويج نادي العهد بطلاً للدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
الفليبين: تضرر أكثر من مليوني شخص ومقتل 172 وفقدان 110 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ميجي"
جنوب إفريقيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تجتاح الساحل الشرقي للبلاد إلى 443 شخصا
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
العاروري خلال حفل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: حزب الله والمقاومة اللبنانية والجمهورية الإيرانية يقفون معنا في خندق المقاومة ولا يتأخرون خطوة واحدة
منذ 33 mins
18 April، 2022
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