نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري: على كل الفصائل العمل على تحرير الأسرى وعلينا مواصلة معركتنا حتى تحرير آخر أسير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 19:00

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري: على كل الفصائل العمل على تحرير الأسرى وعلينا مواصلة معركتنا حتى تحرير آخر أسير

منذ 33 mins 18 April، 2022
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