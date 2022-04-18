قتيلان في إطلاق نار خلال حفل بمدينة بيتسبرغ الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2022 - 19:00

قتيلان في إطلاق نار خلال حفل بمدينة بيتسبرغ الاميركية

منذ 38 mins 18 April، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة