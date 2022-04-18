العراق: القبض على قيادي من “داعش” شمال بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي الاثنين عن إلقاء القبض على أحد مسؤولي تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه “نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة للحشد في العاصمة بغداد من تنفيذ عملية نوعية خاصة استندت لموافقات قضائية مسبقة”، وأشارت إلى أن “العملية نجحت بإلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي الذي ينتمي الى ما يسمى ولاية شمال بغداد، حيث يتولى فيها منصب المسؤول الاداري”.

المصدر: السومرية