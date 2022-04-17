برهوم: المرابطون بالقدس والأقصى سطروا ملحمة بطولية وأفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فوزي برهوم، أن أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، سطروا ملحمة بطولية تُسجل في تاريخ جهاد ومقاومة شعبنا الفلسطيني، بتصديهم لجنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة.

وقال برهوم في تصريح اليوم الأحد، إن المرابطين في المسجد الأقصى ببسالتهم وتضحياتهم استطاعوا أن يمنعوا الإحتلال من فرض وقائع على الأرض، بإفشالهم مشروع ذبح القرابين. وأضاف أن “الدفاع عن الأقصى وحمايته مسؤولية الجميع”، داعيا أهلنا في الضفة والداخل المحتل إلى أن يكثفوا زحفهم للمسجد الأقصى والرباط فيه، ومشاغلة العدو، والاشتباك معه في كل الساحات وعلى خطوط التماس. وحث برهوم، أبناء الأمة وبكل مستوياتهم على تشكيل حالة إسناد عملية وفعلية على الأرض لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس، تكون ذات تأثير قوي في معادلة الصراع مع العدو، مؤكدا أن الأقصى مسؤوليتهم جميعا.

المصدر: وكالة شهاب