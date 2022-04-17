حركة حماس: شعبنا سيُفشل مخططات الاحتلال الصهيوني بكل السبل ومهما كلّف الثمن

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” الاحتلال مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، وتداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، مشيرةً إلى أنه يشكّل استفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنَّ استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدسية الزمان والمكان، سيرتدّ على الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدةً أن شعبنا سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوّة في كل الساحات، وسيبقى قابضاً على زناد الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيُفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلّف الثمن.

المصدر: وكالة شهاب