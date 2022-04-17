الصين.. اكتشاف حفرية لنوع من الزواحف البحرية يعود تاريخها إلى 250 مليون سنة

اكتشف باحثون صينيون في جامعة الصين لعلوم الأرض ووهان حفرية لنوع من الزواحف البحرية الإكثيوصور تعود للعصر الترياسي المبكر قبل نحو 250 مليون سنة.

ونقلت وكالة شينخوا عن الباحثين قولهم اليوم إنه تم اكتشاف جزء من الهيكل العظمي لحفرية إكثيوصور الذي عاش قبل نحو 250 مليون سنة في مدينة بايسه بمنطقة قوانغشي جنوبي الصين وأطلق عليها فريق البحث المشارك في اكتشافها اسم بيسصورس روبستوس.

وأشار الباحثون استناداً إلى أعمال الترميم التي استمرت ثلاثة أشهر إلى أن هذا النوع من الزواحف كان يبلغ طوله نحو3 أمتار وهو أكبر بكثير من أي إكثيوصورات من العصر الترياسي المبكر التي تم العثور عليها في الصين كما أنه يمكن أن يشبه الدلفين وفقاً للصور التي تم إنشاؤها من خلال الاستعادة العلمية.

بدوره أوضح هان فنغ لو قائد الفريق والأستاذ المشارك في كلية علوم الأرض بالجامعة أنه يعتقد أن هذا النوع من الزواحف البحرية كان سباحاً قوياً وربما مفترساً متفوقاً في المحيطات مع وجود عظام أطول وأقوى في الأطراف الأمامية.

وظهرت الإكثيوصورات على الأرض منذ 250 مليون سنة واندثرت منذ نحو90 مليون سنة وعاشت هذه الزواحف البحرية في نفس الوقت تقريباً الذي عاشت فيه الديناصورات لكن أصولها وتاريخ تطورها المبكر لا يزالان يمثلان لغزاً.

المصدر: وكالة سانا