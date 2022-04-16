آلاف المواطنين يؤدون صلاة التروايح بالمسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، مساء اليوم السبت، صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

ودعت مؤسسات مقدسية، اليوم السبت، للاعتكاف في الأقصى بدءاً من الليلة؛ لإفشال كافة الاقتحامات التي تخطط لها جماعات “الهيكل” خلال الأسبوع الجاري .

وكانت “هيئة مقر منظمات الهيكل” أعلنت عن فتح بوابات الأقصى أمام اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام ما يسمى بـ”عيد الفصح”، غداً.

المصدر: فلسطين اليوم