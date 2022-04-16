الدفاع الروسية: طاقم الطراد “موسكفا” سيواصل الخدمة في صفوف القوات البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طاقم الطراد الروسي “موسكفا” الذي غرق قبل يومين في البحر الأسود، سيستمر في الخدمة ضمن صفوف البحرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيمفينوف، وقيادة أسطول البحر الأسود التقوا طاقم الطراد الصاروخي موسكفا في سيفاستوبول”.

وأضاف البيان أن “الأدميرال نيكولاي إيمفينوف أبلغ طاقم الطراد بأن الضباط ورجال البحرية والبحارة سيواصلون الخدمة ضمن صفوف البحرية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في 14 نيسان/أبريل الجاري، غرق غرق الطراد الصاروخي الروسي “موسكفا” في البحر الأسود بسبب الطقس العاصف والأضرار التي لحقت به نتيجة حريق اندلع على متنه.

وحسب الدفاع الروسية، فبينما كان يجري سحب الطراد موسكفا إلى ميناء الوصول، فقد توازنه نتيجة الأضرار التي لحقت به بسبب الحريق الذي اشتعل على متنه وأدى إلى انفجار ذخائر، وغرق الطراد في البحر وسط أجواء عاصفة.

المصدر: وكالة سبوتنيك