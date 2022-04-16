اعلان اللوائح الانتخابية يتواصل في مختلف المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 21:32

اعلان اللوائح الانتخابية يتواصل في مختلف المناطق

منذ 1 ساعة 16 April، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

يتواصل اعلان اللوائح الانتخابية في مختلف المناطق.

المصدر: قناة المنار

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