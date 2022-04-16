بلدية الصرفند توضح حقيقة اشكال استراحة الوادي

أوضحت بلدية الصرفند في بيان حقيقة ما جرى بالقرب من إستراحة الوادي في خراج البلدة، والتي كان من المقرر ان تستضيف إحتفالا لإطلاق إحدى اللوائح الإنتخابية.

وقالت في بيان: “قرابة الساعة الثانية والنصف عصرا، عمد بعض المحتجين من أبناء البلدة والجوار على قطع الطريق المؤدي الى الإستراحة، واطلقوا شعارات وهتافات مناهضة للائحة المذكورة ولوجودها في المكان، فضلا عن حصول إشكالات ومشادات كلامية محدودة.

وعلى الفور سارعت فعاليات البلدة السياسية والبلدية والإختيارية وعمدت الى تهدئة الوضع وإعادته الى طبيعته بمؤازرة من القوى الامنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني”.

وختمت: “ان بلدة الصرفند تجدد التزامها وتأكيدها وحرصها على تأمين كافه مناخات التنافس الديمقراطي وفقا لقواعد القانون واتباع الاصول المرعية الاجراء في تنظيم اي فعالية كانت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام