صرخة وطن: ما يحصل في فلسطين بطولة شعب

نوه رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان، في بيان، ب “بطولة الشعب الفلسطيني الجبار، الذي يثبت مجددا أنه صاحب قضية لم ولن تموت، وها هو يتصدى للغطرسة الصهيونية بعد أن نجح من خلال العمليات الفدائية الأخيرة، في إعادة المعركة الى قلب هذا الكيان الزائل، ليؤكد أن فلسطين قضية حية لن تموت، مهما طال الزمن وكثرت المؤامرات”.

ورأى أن “ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات إسرائيلية بحق المسجد الأقصى وتدنيس للمقدسات، هو جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتحتم على كل حر في العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، أن يهبوا دفاعا عن الأقصى والمقدسات، لأن السكوت عن نصرة الحق الفلسطيني وصمة عار على جبين كل متخاذل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام