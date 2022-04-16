زاخاروفا: ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا لسنوات عديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 16:50

زاخاروفا: ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا لسنوات عديدة

منذ 2 ساعة 16 April، 2022
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