الشيخ عبد الرزاق دان الاعتداءات على المسجد الاقصى: انتهاك كبير لحرمة المقدسات

دان رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق في تصريح الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه، واعتبر أن “اقتحام المسجد الأقصى من الصهاينة وبخاصة في شهر رمضان يشكل انتهاكا كبيرا لحرمة المقدسات والشعائر”، ودعا الى “نصرة الجرحى والمعتقلين في ساحات الاقصى”.

وسأل: “أين هي منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات في العالم العربي والاسلامي ؟ بل وأين هي حكومات العالم العربي والاسلامي؟ لمصلحة من هذا الصمت المريب ولمصلحة من هذا الخذلان، وليعلم هؤلاء أن هذا الصمت وذاك التخاذل هو خدمة للصهاينة وتشجيع لهم على ممارسة إرهابهم وإجرامهم ضد الأقصى والشعب الفلسطيني”، ودعا الدول المطبعة الى “صحوة ضمير والعودة الى أصول الدين وخلع ثوب الذل والتآمر على القدس والشعب الفلسطيني”.

وتوجه الى الشعوب العربية والاسلامية، وقال: “الأمل معقود عليكم لا على الحكام بل أنتم نبض الامة والمطلوب منكم مناصرة المسجد الاقصى الذي يمثل شرف الأمة وكرامتها”، كما وحيا المنتفضين في ساحة الاقصى، وقال: “أنتم المثل الاعلى في الجهاد والتضحية وفي الحفاظ على كرامة الامة”.

المصدر: موقع المنار