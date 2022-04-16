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April 16 2022 - 00:48

العراق | الشيخ الكعبي: نعلن ثـبات موقفنا إلى جانب شعب فلسطين والرافض لهذا العدوان الكافر

منذ 2 ساعة 15 April، 2022
الشيخ اكرم الكعبي
العراق - عربي وإقليمي

جدد الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي الوقوف الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة وكل المطبعين ورفض العدوان الكافر على الفلسطينيين.

وقال الشيخ الكعبي في بيان إن الشعب الفلسطيني الصابر يناضل ضـد طاغوت الاحتلال الصهيوني، ويستقبل رصاصه الغادر بصـدور عارية بمـرأى ومسمـع مدعي العروبة، الـذين باعوا ذمـمـهم وضمائرهم وطبعوا مع الشيطان.

وأعلن الشيخ الكعبي “ثـبات موقفنا الرافض لهذا العدوان الكافر”، وجدد الوقوف الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني الجريح ضد الصهاينة وكل المطبعين معهم، أعـداء الإنسانية.

المصدر: بريد الموقع

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