الشيخ أحمد القطان: هذه الطبقة السياسية الفاسدة آخر همها هو الشعب

استنكر الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية “قولنا والعمل” خلال تصريحه السياسي في خطبة الجمعة من بلدة (برالياس البقاعية) الحملات الداعية إلى تأجيل موعد الانتخابات النيّابية قائلاً: ” كلّنا بدأ يسمع في الآونة الأخيرة على شاشات التلفزة أنّ هناك إرادة وقرار مسبق بتأجيل الانتخابات النيابية، محتجين بوضع اقتصادي صعب، وعدم توفر الكهرباء، ووضع أساتذة المدارس والأساتذة الجامعيين”.

وأضاف الشيخ القطان: ” إنّ كل هذه التبريرات غير المنطقيّة سببها واحد أن هذه الطبقة السياسية الفاسدة آخر همها هو الشعب، وبدل أن يهتموا جميعاً بإجراء هذه الانتخابات علّها تستطيع أن تفرز مجلس نيابي جديد يستطيع أن يخفف بعضاً من أعباء هذه الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعاً، تراهم يريدون التأجيل وتقديم الحجج والتبريرات الواهية”.

واعتبر ان ” هذه الطبقة السياسية الفاسدة تريد تأجيل الانتخابات من أجل مصالحها الشخصية، ولذلك نجد أن كل الشرفاء في لبنان مع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، لأن هذه الانتخابات النيابية هي الأمل الوحيد الباقي للبنانيين في انتخاب مجلس نيابي جديد يستطيع تغيير الوضع الصعب الذي نعيشه اليوم إلى الأفضل، وهذا كله يحتاج إلى إرادة وعزيمة وصدق، وكل هذا غير موجود عند هذه الطبقة الفاسدة”.