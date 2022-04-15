مدير المسجد الأقصى: ندعو إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى من أجل أداء صلاة الجمعة فيه والدفاع عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 13:08

مدير المسجد الأقصى: ندعو إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى من أجل أداء صلاة الجمعة فيه والدفاع عنه

منذ 1 ساعة 15 April، 2022
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