كورونا في كوريا الجنوبية.. السلطات تلغي جميع قواعد التباعد الاجتماعي

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو-كيوم، إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا ابتداء من الأسبوع القادم، وذلك بعد سنتين من اعتماد نظام التباعد في مارس 2020.

وذكر كيم أنه اعتبارا من يوم الاثنين 18 أبريل الحالي، ستتمكن المرافق متعددة الاستخدامات، بما فيها المطاعم والمقاهي، من العمل بحرية دون قيود ساعات العمل، وأيضا سيتم إلغاء الحد الأقصى للتجمعات الخاصة.

وأفاد بأن الحكومة ستلغي قيود الطاقة الاستيعابية للفعاليات والمظاهرات التي تبلغ 299 شخصا حاليا، فضلا عن رفع القيود للطاقة الاستيعابية البالغة 70% لدى المرافق الدينية، مبينا أن ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة يتطلب استمراره لفترة طويلة لحد ما، بينما ستقرر الحكومة ما يتعلق بإلغاء القاعدة الإلزامية بارتداء الكمامة في الهواء الطلق بعد الأسبوعين.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة خفض تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة بدءا من يوم 25 من الشهر الجاري.

وأضاف كيم أنه سيكون هناك العديد من التغييرات عندما يتم تعديل التصنيف، مثل تحويل القاعدة الإلزامية بالحجر الصحي لدى المصابين إلى التوصية به، وسيجري ذلك على مراحل، مع فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع، لتقليل الارتباك وإتاحة الوقت الكافي لتعديل النظام الصحي.

ويصنف فيروس كورونا حاليا على أنه “مرض معدٍ من الفئة الأولى”، وهي أعلى فئة في التصنيف ذي المستويات الأربعة، ويشمل أمراض خطيرة أخرى مثل “إيبولا” ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

المصدر: وكالات