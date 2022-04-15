وزارة الدفاع الصينية تحتج على زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان

احتجت وزارة الدفاع الصينية على زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من الوطن الأم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في بيان بالخصوص، إن زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تقوض الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.

ولفت البيان العسكري الصيني إلى أن “مثل هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتضر بشكل خطير بالأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية”.

كما شدد المتحدث العسكري الصيني على أن “الجانب الصيني يحتج بشدة بهذا الشأن، وقد قدم احتجاجا صارما للولايات المتحدة بشأن هذا الأمر”.

المصدر: وكالات