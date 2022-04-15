أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 15-04-2022

الأخبار

فلسطين: بوادرُ حرب

ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات: 6 مليارات دولار ذهبت هدراً

البقاع الأوسط ــ زحلة: هل تقلب العشائر الطاولة بإيعازٍ سعـودي؟

النهار

شهر انتخابي أخير لاولويات المشاريع المتزاحمة

إيران تدعو العراق إلى عدم السماح بزعزعة أمنها انطلاقا من أراضيه

اللواء

الدولة المشلولة تمعن بالانفاق: 88 مليون دولار دفعة واحدة!

إشكالات انتخابية متنقلة.. وقانون قيصر عقبة أمام استجرار الغاز المصري

لبنان ينقذ نفسه؟

الديار

الاستحقاق الرئاسي بين البخاري وغريو وتنسيق مع شيا: لا تكرار لتجربة عون !

تجاوزات انتخابية فاضحة: دولارات اعلانية «فريش» «ولغم» المغتربين لم يفكك ؟

واشنطن تواصل «ابتزاز» لبنان بعرقلة استجرار الغاز المصري : «الترسيم اولا»

الجمهورية

إقرار الاتفاق مع صندوق النقد

الاحتفال بخميس الأسرار

هل الحل بالفراغ الرئاسي؟

الفرنسيون: إنتخابات وإلا عقوبات

البناء

زيلينسكي يهاجم ألمانيا ويتّهمها بالخيانة… وميدفيديف يحذّر من ضمّ السويد وفنلندا إلى الناتو

فلسطين تقاوم و6 شهداء… والمقاومة تحذّر من خط أحمر في القدس وجنين

عون وميقاتي: الانتخابات في موعدها… وحزب الله: الانتخابات ليست منصة لتحجيم المقاومة

المصدر: صحف