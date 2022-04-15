البنتاغون: كييف لم تصبح آمنة بعد.. وروسيا قادرة على قصفها

قال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) جون كيربي إن العاصمة الأوكرانية كييف لم تصبح آمنة بعد، رغم “إعادة تموضع القوات الروسية” في محيطها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف آمنة حاليا، قال كيربي، إن “روسيا تملك قدرات قصف جوي وصاروخي بعيد المدى، وكييف لم تصبح آمنة بعد رغم إعادة تموضع القوات الروسية في محيطها”.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أن “القوات الأوكرانية تصعّب عملية الانسحاب من حدود كييف الشمالية على القوات الروسية وتجعلها أكثر فوضوية”، على حد قوله.

وكان مسؤول رفيع المستوى في “البنتاغون”، أعلن الخميس، أن بلاده تتوقع الانتهاء من تسليم حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 800 مليون دولار إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول خلال إفادة صحفية، إن تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيستغرق في المجمل 4 أسابيع.

وأوضح أن وصول الشحنة الأولى جوا إلى أوكرانيا سيستغرق نحو 3 أو 4 أيام بعد الموافقة عليها.

كذلك أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إدارته لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال مسؤولين أميركيين كبار إلى كييف.

وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ذلك: “نحن بصدد اتخاذ هذا القرار الآن”.

المصدر: وكالة سبوتنيك