جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم حي خروبة ودوار الجلبوني بمدينة جنين (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2022 - 03:20

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم حي خروبة ودوار الجلبوني بمدينة جنين (فلسطين اليوم)

منذ 19 mins 15 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة