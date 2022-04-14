إصابات بين المدنيين جراء تعرض منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا للقصف

أكدت سلطات مقاطعة بريانسك بغرب روسيا أن”عددا من المدنيين أصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة، اليوم الخميس، جراء تعرض منطقتهم المتلاصقة مع حدود أوكرانيا للقصف من أراضي هذه الدولة المجاورة”.

وحمل حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته في تطبيق “تيليغرام”، الجيش الأوكراني المسؤولية عن قصف بلدة كليموفو في منطقة كليموفسكي، مشيرا إلى أن منزلين سكنيين تضررا جراء الهجوم، وهناك إصابات في صفوف المدنيين.

وأكدت وكالة “تاس” إصابة سبعة مدنيين على الأقل جراء القصف الأوكراني، بعضهم في حالة خطرة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المستشفى المركزي في منطقة كليموفسكي قوله: “تسلمنا سبعة جرحى (بعد القصف)، منهم طفل في حالة بليغة ووالدته الحامل”.

وأكد المتحدث أن هذه المرأة وطفلها نقلا إلى مستشفى آخر، لافتا إلى أن اثنين من الجرحى الراشدين في حالة بليغة، بينما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات متوسطة الخطورة.

ورصدت خدمة الإنذار الموحدة في مقاطعة بريانسك سقوط قذيفتين على الأقل على منطقة كليموفسكي اليوم، بينما يتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق آثار القصف.

المصدر: تاس