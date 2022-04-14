تشاووش أوغلو: نسعى لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا تتفاوض مع أطراف الصراع الأوكراني، وتبذل قصارى جهدها لتنظيم لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية التركي في مقابلة مع NTV، “نحن نتفاوض مع الطرفين ونبذل جهودا لتنظيم اجتماع بينهما”.

وعلى حد قوله “في الآونة الأخيرة وبعد أحداث بوتشا، أدلت الأطراف بتصريحات كثيرة تدين بعضها البعض. وقد أثر ذلك على عملية التفاوض. وما زلنا نتحدث مع الطرفين.. يمكن أن نساعد الطرفين على إيجاد حل للقضايا الإشكالية وتقريب المواقف.. رغم كل الصعوبات، هناك فرصة لوقف إطلاق النار”.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي ليس بعيدا، فكل شيء يعتمد على موافقة وموقف الزعيم الروسي:”أعتقد أن هذا الاجتماع ليس بعيد المنال. كل شيء يعتمد على موافقة بوتين وموقفه.. من حيث المبدأ الزعيم الروسي ليس ضد (الاجتماع)”، حسب رأيه.

وفي وقت سابق، قال الوزير التركي إن بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان أنه مستعد للقاء رئيس أوكرانيا. وبحسب تشاووش أوغلو، تواصل تركيا وروسيا “الحفاظ على اتصالات وثيقة”. وأضاف “أخطط أيضا لإجراء محادثات مع الوزير الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرا دفاع البلدين على اتصال أيضا”.

المصدر: روسيا اليوم