7 مصابين بينهم امرأة حامل جراء تعرض منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا للقصف (تاس) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 15:04

7 مصابين بينهم امرأة حامل جراء تعرض منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا للقصف (تاس)

منذ 51 mins 14 April، 2022
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