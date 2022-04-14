أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 14-04-2022

الأخبار

إسرائيل «قاصرة» أمام جنين

التحقيقات تتوسّع في أوروبا والحاكم يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف

إعادة تلزيم عقود الأشغال والخدمات العامة: «الإنماء والإعمار» لحماية المتعهدين المحـظيين

أَهراءات القمح على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً: الهدم أم التدعيم؟

النهار

“خطة التعافي” و”الكابيتال كونترول”.. بخطى السلحفاة

لوبان: “الأولوية للبنان العزيز على قلبي”

مروحيات ومدفعية أميركية لأوكرانيا لصد الهجوم على الدونباس

اللواء

الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!

تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين

الجمهورية

المبالغات”تسخن” شهر الاحتمالات والمفاجآت.ـ لماذا التشكيك بحصول الانتخابات ؟

قراءة “القوات” لاعتبار “الحزب” انتخابها “تصويتاً للاعداء”

الكابيتال كونترول لم يمر… الى مزيد من الدرس

الديار

«أوكسجين» دولي وعربي لمنع الانهيار وتقرير اميركي يدين التدخل السياسي بالقضاء

الفرنسيون وضعوا حزب الله في أجواء اتصالاتهم مع السعوديين بشأن لبنان

عون مصر على «التعيينات» وبري وميقاتي يرفضان… والنتيجة شلل الدولة

ما خلفيات وأهداف صندوق المساعدات السعودي ــ الفرنسي؟

البناء

الحوار السعوديّ الإيرانيّ لجولة خامسة… وموسكو لمعادلة قلب كييف مقابل العمق الروسيّ

فلسطين: القدس تستعدّ للمواجهة غداً… وغانتس لا يستبعد التصعيد مع غزة

بعد الصندوق… تسريع الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ… والبخاري يزور ميقاتي!

المصدر: صحف