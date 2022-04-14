وكالة الطاقة الدولية: الحجر العام في الصين سيخفض الطلب العالمي على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إجراءات الإغلاق الصارمة في الصين لكبح انتشار فيروس كورونا، ستخفض الطلب العالمي على النفط، مما يساعد في التخفيف من تأثير تضاؤل الإمدادات من روسيا.

في تقريرها الشهري عن أسواق النفط العالمية، توقعت الوكالة “انخفاض إنتاج روسيا من النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل، مع تسارع الانخفاض إلى 3 ملايين برميل يوميا بدءا من مايو”.

وتشير التوقعات إلى أنه بالنظر إلى موقع روسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فإن ما يصل إلى 3٪ من الإمدادات العالمية يمكن أن تضيع بحلول منتصف الربيع.

إلا أن الوكالة قالت إنه من غير المرجح أن يكون هناك “عجز حاد” في أسواق النفط العالمية، وذلك بفضل عوامل متعددة تخفف من تأثير التدفقات الروسية الضائعة، مشيرة إلى أن أحدثها هو فرض الصين قيود صارمة لمكافحة كورونا على جميع سكان شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة.

وخفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 260 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي وتتوقع الآن أن يحتاج العالم إلى متوسط 99.4 مليون برميل يوميا في عام 2022.

وارتفع العرض العالمي في شهر مارس الماضي، من 450 ألف برميل يوميا إلى 99.1 مليون برميل يوميا، بفضل زيادة الإنتاج من دول لا تنتمي إلى منظمة “أوبك” للدول المنتجة للنفط.

المصدر: الغارديان