واشنطن تدرس إمكانية إرسال بلينكين إلى كييف للقاء زيلينسكي

تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية إرسال وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أو وزير دفاعها لويد أوستن للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإظهار الدعم لكييف.

وحسب صحيفة “Politico” نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد. ومن بين المرشحين المحتملين لهذا المهمة الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومع ذلك ووفقا للمصادر، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو توجه وزير الدفاع أو وزير الخارجية إلى كييف.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه لن يتم الإعلان عن الزيارة مسبقا لأسباب أمنية. ولم يتحدد توقيت هذه الرحلة بعد، بالإضافة إلى ذلك فإن المصادر لا تستبعد أن لا تتم الزيارة على الإطلاق “بسبب الطبيعة المتغيرة” للأعمال القتالية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات