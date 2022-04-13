استشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) بنيران الإحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة ليرتفع عدد الشهداء مساء اليوم إلى 2 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 23:44

استشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) بنيران الإحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة ليرتفع عدد الشهداء مساء اليوم إلى 2

منذ 35 mins 13 April، 2022
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