بالأسماء.. الاحتلال الصهيوني يعتقل 14 مواطنًا من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 13/4/2022 أربعة عشر مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوة صهيونية خاصة احتطفت منسق الكتلة الإسلامية والطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة من منزله في بلدة قباطية جنوب جنين، كما تم اعتقال الشاب زيد غالب الديسي من جبع جنوبا واواب يعاقبة من كفر راعي؛ فيما تم اعتقال الشبان فارس الزبن وعلاء أبو الرب ومحمود لحلوح من المدينة.

وفي قلقيلية اعتقل الجنود الشبان مصعب قطاوي وعبد الرحمن ماجد حج حسن وعبد الرحمن حجاوي، كما اعتقلوا الشبان إيهاب إسماعيل حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس والشقيقين عمرو وبدر محمود ضراغمة من اللبن الشرقية المجاورة والشاب نضال شحادة من عوريف القريبة.

وفي حي الجنان بمدينة البيرة اعتقل الجنود الأسير المحرر محمد القاضي بعد مداهمة منزله.

المصدر: وكالة شهاب