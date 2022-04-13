عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: محاولات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى وذبح القرابين في ساحاته لعب بالنار(المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 03:06

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: محاولات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى وذبح القرابين في ساحاته لعب بالنار(المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 13 April، 2022
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