الامام الخامنئي: العمل بالمفاوضات النووية يسير بصورة جيدة والولايات المتحدة عالقة في طريق مسدود

أكد الامام السيد علي الخامنئي ان “العمل في المفاوضات النووية يسير بصورة جيدة”، ولفت الى ان “الولايات المتحدة نكثت بعهدها وهي باتت عالقة حاليا في طريق مسدود”.

وقال الامام الخامنئي في كلمة القاها الثلاثاء خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعا مع كبار المسؤولين في ايران “نحن لن نؤجل برامجنا بسبب المفاوضات اطلاقا”، ودعا “المسؤولين الايرانيين للمضي قدما في برامجهم وان لا يسمحوا للمفاوضات اذا ما توصلت الى نتائج ايجابية او نصف ايجابية او سلبية، ان تخل بأدائكم ابدا”.

وأشار الامام الخامنئي الى ان “العمل يسير بشكل جيد خلال المفاوضات”، ورأى ان “الفريق الايراني المشارك في المفاوضات تمكن لحد الان من الصمود بوجه مطامع الطرف الاخر، ونامل بان يتواصل هذا الامر ان شاء الله”.

وعن التطورات على الساحة الفلسطينية، قال الامام الخامنئي إن “هذه التحركات أظهرت أن قضية فلسطين مازالت حية رغم جهود الولايات المتحدة وأتباعها وبفضل من الله ان النصر النهائي سيكون حليفا للشعب الفلسطيني “.

وعن الساحة اليمنية، أشاد الامام الخامنئي “بشجاعة الشعب اليمني المظلوم”، وتابع “لماذا تواصل السعودية الحرب على اليمن رغم ان ليس لديها أي فرصة للانتصار فيها؟”، وتابع “ابحثوا عن طريقة للخروج من هذه المعركة”.

المصدر: قناة العالم