المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الثلاثاء “الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من الإقدام على تنفيذ اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه فيما يسمى بعيد الفصح”، واكدت أنه “على قيادة العدو تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الخطوة التهويدية الخطيرة”.

وشددت الفصائل على أن “جرائم الإعدام بدم بارد التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق المواطنين، ستواجه بتصعيد المواجهة مع المحتل في كل الميادين”، وأوضح أن “المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين”، ونعت “الشهداء الذي ارتقوا خلال الأيام الماضية في معركة الشعب الفلسطيني المتواصلة ضد الاحتلال”، واكد أن “هذه الدماء لن تذهب هدرا”.

المصدر: فلسطين اليوم