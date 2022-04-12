الاحتلال الصهيوني يعتقل 17 مواطنا بحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملات دهم واعتقال واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنًا من مدن وأحياء وبلدات وقرى الضفة الغربية، بعد أن داهمت عشرات المنازل وعاثت فيها خرابًا.

فيما ذكرت مصادر محلية، أن مواجهات وقعت بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة تم اقتحامها، فيما أطلق مقاومون النار تجاه تلك القوات في طمون بطوباس، واليامون في جنين، شمال الضفة الغربية.

ومن جنين، اعتقل عبد الرزاق فريحات، وزهو فريحات ونجله مجدي وهم من اليامون، وضرغام زكارنة وحمادة السعدي وإبراهيم السعدي من المدينة، وفخري بشارات من طمون. وفي نابلس، اعتقل أيمن حنيني، وأيسر سرحان، وكلاهما من بيت دجن شرق المحافظة، ونور دويكات من مخيم بلاطة، وفي بيت لحم، اعتقل منتصر موسى، ومحمد صبيح، وشقيقه نصرالله، وجميعهم من بلدة الخضر إلى الغرب من المحافظة.

وفي الخليل، اعتقل جعفر أبو صالح، وشقيقه صالح، وكلاهما من صوريف شمال المحافظة، فيما اعتقل المحامدي محمد زهور من بيت كاحل غربًا، وعباس الحروب من دير سامت جنوبًا.

المصدر: فلسطين اليوم