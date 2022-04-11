وكالة الاستخبارات العراقية تحبط محاولتي خرق وتهريب على الانابيب الناقلة للنفط في بغداد والبصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 18:18

وكالة الاستخبارات العراقية تحبط محاولتي خرق وتهريب على الانابيب الناقلة للنفط في بغداد والبصرة

منذ 52 mins 11 April، 2022
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