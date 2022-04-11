رويترز عن مسؤولين أوروبيين: مسؤولون كبار في المفوضية الأوروبية استهدفوا العام الماضي ببرمجيات تجسس إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 13:18

رويترز عن مسؤولين أوروبيين: مسؤولون كبار في المفوضية الأوروبية استهدفوا العام الماضي ببرمجيات تجسس إسرائيلية

منذ 39 mins 11 April، 2022
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