الرئيس عون تسلّم تقريراً خاصاً بقطاع الاتصالات من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في حضور المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس والقضاة نيلي ابي يونس نجوى خوري ورانيا اللقيس يظهر مخالفات في المؤسسات التابعة للقطاع اضافة الى شركتي الخليوي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 13:18

الرئيس عون تسلّم تقريراً خاصاً بقطاع الاتصالات من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في حضور المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس والقضاة نيلي ابي يونس نجوى خوري ورانيا اللقيس يظهر مخالفات في المؤسسات التابعة للقطاع اضافة الى شركتي الخليوي

منذ 49 mins 11 April، 2022
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