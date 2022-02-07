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February 7 2022 - 20:36

العراق: مداهمة وكرين لـ”داعش” بشمال بغداد

منذ 58 mins 7 February، 2022
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين عن مداهمة وكرين لتنظيم “داعش” الارهابي بشمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها إنه “بعملية نوعية وجهد استخباري دقيق، واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش التي نفذتها قطعاتنا في فرقة المشاة السادسة نهار اليوم، وبمعلومات دقيقة من قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات العسكرية وقوة من لوائي المشاة (٢٢، ٥٩) تم خلالها مداهمة وكرين اثنين لداعش الإرهابية في منطقة الطارمية شمالي بغداد”، وأضافت أنه “تم تضبط بداخل احداهما حزاما ناسفا بالإضافة إلى مستلزمات اعاشة ومواد أخرى”.

المصدر: السومرية

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