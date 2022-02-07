مدغشقر: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “باتسيراي”

ارتفع عدد ضحايا إعصار “باتسيراي” الذي ضرب مدغشقر إلى 20 شخصا وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات الاثنين، ودمرت الفيضانات “خزان الأرز” وسط الجزيرة، ما يثير خشية من تفاقم الوضع الإنساني.

وقال نائب ممثل اليونيسف في مدغشقر جان بونوا مانهيس “غادر باتسيراي مدغشقر السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4,00 توقيت غرينتش) متجها إلى خليج موزمبيق”، وحذر من أن “آثار الإعصار لا تنتهي اليوم، بل ستدوم لعدة أشهر لاسيما لناحية التأثير على المحاصيل الزراعية”.

ولفت مانهيس الى ان “باتسيراي دمر الطريق الرئيسية التي تصل الجزيرة من الشمال إلى الجنوب، ما سوف يصعب الوصول وتأمين الدعم لعدد من القرى ومن بينها في مناطق الجفاف”، وأكد أن “مدغشقر تعاني من أزمة إنسانية دائمة”.

وأفادت آخر حصيلة صادرة عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث بأن 20 شخصا لقوا مصرعهم ونزح 55 ألفا عن منازلهم.

المصدر: روسيا اليوم