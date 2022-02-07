منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسي من دخوله في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 10:44
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين : لن نقبل ان يسير لبنان في ركب التطبيع
السيد صفي الدين : ندعو الى ان يكون الحل والعلاج المالي والاقتصادي معتمدا فقط على اللبنانيين انفسهم
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما يجري الآن مشروع دولي اقليمي لصهينة لبنان مجدداً
وزير الأشغال العام والنقل علي حميه للمنار: لم يتم تسرب أي قطرة من النفط في الباخرة المعطلة قبالة مرفأ عمشيت
حميه: بدأ العمل لقطر السفينة المعطلة إلى مرفأ الدورة لإفراغ حمولتها صباح الاثنين
حركة الجهاد الاسلامي: انعقاد المجلس المركزي دون توافق هو ضرب لجهود المصالحة وتعزيز للتفرد والانقسام
القوى الوطنية والإسلامية: لضرورة عقد لقاء وطني جامع لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة بعيداً عن الاقصاء والتفرد
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء: المجلس أصبح من الماضي
وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان : طهران ترغب في التوصل الى اتفاق جيد بمفاوضات فيينا
الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى روح التوافق بين أطراف الملف النووي الإيراني لاختتام المفاوضات بسرعة
البيت الابيض :الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بحثا هاتفيا المساعي الدبلوماسية لحل الازمة الاوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان : طهران ترغب في التوصل الى اتفاق جيد بمفاوضات فيينا
الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى روح التوافق بين أطراف الملف النووي الإيراني لاختتام المفاوضات بسرعة
البيت الابيض :الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بحثا هاتفيا المساعي الدبلوماسية لحل الازمة الاوكرانية
الرئاسة الأوكرانية: فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد مع روسيا أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد
باكستان: مقتل 5 جنود في إطلاق نار من أفغانستان على منطقة كورام الحدودية تبنته حركة طالبان الباكستانية
مدغشقر: الإعصار "باتسيراي" يودي بحياة 10 أشخاص على الأقل ويدفع حوالى 48 ألفا للنزوح
منتخب السنغال يحرز لقب كأس أمم افريقيا بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
سلاح البرّ الأميركي يعلن البدء بتسريح العناصر الرافضين تلقّي اللّقاح الإلزامي المضادّ لكوفيد-19
استئناف الرحلات الجوية التجارية بين تركيا وأرمينيا بعد توقف دام عامين
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسي من دخوله في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس (سبوتنيك)
منذ 22 mins
7 February، 2022
المجلس الأعلى للقضاء التونسي
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