منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسي من دخوله في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 10:44

منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسي من دخوله في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس (سبوتنيك)

منذ 22 mins 7 February، 2022
أخبار موقع المنار

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