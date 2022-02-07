ايران تنتج 95 بالمئة من المعدات والمكائن الزراعية محليا

قال رئيس مركز تنمية المكننة الزراعية في وزارة الجهاد الزراعي كامبيز عباسي ان البلاد تنتج حاليا 95 بالمئة من المعدات والمكائن الزراعية بالاعتماد على امكانياتها الذاتية والمختصين في داخل البلاد.

وقال کامبیز عباسي في لجنة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمحافظة جهار محال وبختياري ومراسم بدء أعمال المعرض الزراعي التخصصي في نسخته الرابعة بالمحافظة: إن إجمال الاستثمارات بهذا القطاع بلغ 60 تريليون ريال كما تنشط فيه 523 شركة فضلا عن انتاج 310 شركة ايرانية المعدات والاجهزة المرتبطة بشبكات ومنظومات الري الحديث.

وفي سياق آخر لفت الى ان تبخير المياه في ايران مرتفع ويكافئ 3 اضعاف المعدل العالمي كما ان معدل هطول الامطار يبلغ ثلث البلدان الاخرى لذلك ينبغي تغيير اساليب الزراعة والري بهدف رفع الانتاجية وترشيد استهلاك المياه.

المصدر: وكالة انباء فارس