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February 6 2022 - 17:38

توضيح من وزارة الأشغال بعد الحادث الذي تعرضت له باخرة المازوت قرب ساحل عمشيت

منذ 35 mins 6 February، 2022
وزارة الاشغال العامة والنقل
لبنان

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، في بيان، أن “الحادث البحري المؤسف الذي تعرضت له الباخرة pyxis epsillon قرب ساحل عمشيت والآتية من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت والمحملة ب42 ألف طن من المازوت، حصل بسبب الرياح القوية، مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ من دون ان يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي. وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت الى مرفأ بيروت ليتم تفريغ الحمولة بمرفأ الدورة صباح غد الإثنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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