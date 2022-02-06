قوى الأمن: توقيف سارقي كنيسة مار يوحنا في جبيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 28-1-2022، أقدم مجهولون على سرقة مقتنيات قديمة العهد من داخل كنيسة مار يوحنا الأثرية في جبيل (شمعدانان وصليب)، يعود تاريخها إلى ما قبل /300/ سنة.

على الأثر، ونتيجة الجهود الإستعلامية والتقنية، التي بذلتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى معرفة هويات أفراد العصابة، وهم كل من: ج. ض. (مواليد العام 1979، لبناني)، ف. م. (مواليد العام 1993، سوري)، وع. ع. ح. (مواليد العام 1994، مصري). بناء عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم.

بتاريخ 1-2-2022، وبعد عمليات رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة مداهمات وكمائن في منطقة جونية، نتج عنها توقيفهم، بالتزامن، وضبط المسروقات داخل منزل الموقوف الأول.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالدخول الى كنيسة مار يوحنا – جبيل، بحجة الصلاة، وأثناء خروجهم قاموا بعملية السرقة.

كما اعترفوا انهم توجهوا، بالتاريخ نفسه، إلى دير سيدة النورية، في منطقة شكا بهدف السرقة، غير أنهم لم يتمكنوا من الدخول، عندئذ أقدموا على سرقة الجرس. وتبين أنهم يتعاطون المخدرات.

سلمت المسروقات إلى الجهات المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام