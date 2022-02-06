الطقس في لبنان غدا الاثنين غائم وماطر وثلوج على الـ1700م

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر. كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو 1700م خلال الليل وساعات الصباح الاولى، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثر بدءا من ليل الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500م.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1700م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب 60 كلم/س دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا إلى غائم مع أمطار اعتبارا من فترة الظهيرة تشتد غزارتها أحيانا مع عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1900م، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة التدريجي لتلامس ليلا 1200م.

– درجات الحرارة المتوقعة: على السحاحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 2 الى 12 درجة.



– الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

– حال البحر: منخفض الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام