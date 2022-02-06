الصين تجدد معارضتها للقمع الأمريكي لشركات الاتصالات الصينية

جددت الصين معارضتها الشديدة للقمع الأمريكي غير المعقول لشركات الاتصالات الصينية في ظل غياب الحقائق.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قولها في بيان رداً على إلغاء ترخيص شركة اتصالات صينية في الولايات المتحدة “إن الصين تعارض بشدة تعميم الولايات المتحدة لمفهوم الأمن الوطني وإساءة استغلال سلطة الدولة وقمعها غير المعقول للشركات الصينية في ظل غياب الحقائق”.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ألغت في السابع والعشرين من الشهر الماضي ترخيص شركة “تشاينا يونيكوم أمريكا” لتقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة سانا