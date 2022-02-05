قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشاب عارف عبد السلام عميرة من صورباهر في الشيخ جراح بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2022 - 20:10

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشاب عارف عبد السلام عميرة من صورباهر في الشيخ جراح بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز)

منذ 53 mins 5 February، 2022
أخبار موقع المنار

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