قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشاب عارف عبد السلام عميرة من صورباهر في الشيخ جراح بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2022 - 20:10
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حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
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بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشاب عارف عبد السلام عميرة من صورباهر في الشيخ جراح بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز)
منذ 53 mins
5 February، 2022
اعتقال فلسطيني
القدس المحتلة
حي الشيخ جراح
فلسطين
كيان الاحتلال
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