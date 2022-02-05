إتحاد نقابات العمال شمالاً: على وزارة الاقتصاد التحرك لخفض الاسعار

أعرب رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في بيان، عن أسفه “لارتفاع الأسعار ومراوغة التجار وتهربهم من خفضها”، داعياً وزارة الاقتصاد الى “التحرك الفعلي ومراعاة مصالح الشعب، “لان الشعب أكبر من التجار مستوردين وعارضين وأصحاب مؤسسات تجارية”.

ولفت الى أنه من “سوء طالع اللبنانيين ان يعايشوا هذه المأساة التي فرضت عليهم بعد ثلاثين عاما من المعاناة والأقساط والدين ليرسو الحال على تقشف وتسول مباشر ومقنع، فالشعب صار فقيرا ومعوزا”.

وختم “لا بد لمصالح الاقتصاد من التحرك الفاعل ووضع حد للتشبيح والتشليح، لقد صمت آذاننا من عبارة ارتفع سعره على الدولار، فنحن في المواجهة ننتمي الى حزب المواجع والناس وهو الأكبر والاعظم في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية