مستوطنون صهاينة اعتدوا على أشجار الزيتون في بروقين بالضفة المحتلة

أقدم مستوطنون صهاينة السبت على اقتلاع وتكسير 25 غرسة زيتون، من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الفلسطيني حسام عبد المعطي سمارة بأنه “فوجئ أثناء ذهابه لأرضه التي تعرف (بواد بقدونس) شمال البلدة، بإقدام مستوطني مستوطنة (بروخين) الصهيونية المقامة على أراضي البلدة، على اقتلاع 25 غرسة زيتون تقدر أعمارها بخمس سنوات”، وأضاف أن “مساحة الأرض الإجمالية تقدر بثلاثة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون ومنذ فترة قام بزراعة المساحة الفارغة بثلاثين غرسة”.

من جهته، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل إن “عنف المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق في الأشهر والأيام الأخيرة”، ودعا “المنظمات الحقوقية إلى الضغط على حكومة الاحتلال من اجل وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا وأرضه”.

المصدر: فلسطين اليوم