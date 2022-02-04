روسيا والصين تعتزمان العمل على تعزيز دور رابطة آسيان

أعلنت روسيا والصين خلال البيان الختامي عقب لقاء رئيسي الدولتين، فلاديمير بوتين، وشين جين بينغ الجمعة، أن البلدين تعتزمان العمل على تعزيز دور رابطة دول جنوب شرق آسيا كعنصر أساسي في الهيكل الإقليمي. وجاء في البيان الختامي عقب اللقاء: “يعتزم الطرفان تطوير التعاون في إطار صيغة “روسيا – الهند – الصين”، وكذلك تعزيز التفاعل في منصات مثل قمة شرق آسيا، ومنتدى الآسيان الإقليمي للأمن، واجتماع وزراء دفاع أعضاء الآسيان مع الشركاء في الحوار”.

وأضاف البيان “يعتزم الطرفان تكثيف العمل على ربط خطط التنمية الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام الواحد-الطريق الواحد، من أجل تعميق التعاون العملي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين في مختلف المجالات، وزيادة مستوى الترابط بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أوراسيا”.

المصدر: سبوتنيك